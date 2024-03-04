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Почему приостановили работу метро после землетрясения в Алматы

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Пассажиры в метро
Пассажиры в метро. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На брифинге ДЧС был озвучен вопрос журналистов: можно ли прятаться в метро во время землетрясения, а также для чего приостановили работу метрополитена, передает корреспондент NUR.KZ.

"Метро не является пунктом сборов. Работу метро приостановили. Есть правила, что при землетрясениях приостанавливаются некоторые объекты, и метрополитены приостанавливаются", - ответил начальник Департамента Алматы по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев.

После остановки в метро проводили обследование, добавил спикер.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сегодня временно не работало метро из-за обследования тоннелей.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064430-pochemu-priostanovili-rabotu-metro-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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