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Эзотерика

Хрипы и свисты из систем оповещения слышали некоторые алматинцы во время землетрясения

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Громкоговорители на столбе
Громкоговоритель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Журналисты во время брифинга ДЧС Алматы спросили, почему алматинцы из некоторых систем оповещения слышали хрипы и свисты, а речь была неразборчивой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это все-таки техника. Если такая информация будет подтверждаться, то мы будем разбираться. Обслуживающая организация дала нам информацию, что сирены все сработали. Только некоторые были механически отключены из-за проводимых работ. Но это 3-4 штуки" , - ответил Начальник Департамента Алматы по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064429-hripy-i-svisty-iz-sistem-opovescheniya-slyshali-nekotorye-almatintsy-vo-vremya-zemletryaseniya/

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