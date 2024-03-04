"Оно не впервые происходит в той области": сейсмолог рассказал об эпицентре землетрясения

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев рассказал, может ли быть сегодняшнее землетрясение пробуждением Кеминского очага, передает корреспондент NUR.KZ.

"Исходя из координат эпицентра, это отдельное сейсмособытие, оно не впервые происходит в той области, в 1990 году было, в 2015 году, является ли оно пробуждением Кеминского очага - это лишь предположение одного человека, за которым ничто не стоит", - рассказал сейсмолог.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.