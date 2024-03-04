Житель ЗКО работал таксистом и попал под суд

Житель ЗКО работал таксистом, не уведомив об этом местный исполнительный орган. За это мужчине выписали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, рассматривалось дело об административном правонарушении за осуществление деятельности в качестве перевозчика такси без уведомления местного исполнительного органа.

"Для осуществления деятельности в качестве перевозчика такси необходимо направить соответствующее уведомление", - подчеркнули в суде.

Здесь отметили, что осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

А в случае несоблюдения законодательства виновные лица несут ответственность по ч.1 ст.463 КоАП РК.

В указанном случае местный житель был привлечен к административной ответственности. Сообщается, что в пределах санкции статьи ему назначили наказание.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что сейчас для таксистов действует специальный налоговый режим. По закону они могут зарегистрироваться в качестве ИП и платить налог в размере 1% через мобильное приложение.

Вице-министр финансов высказался о предложении по изменению способа удержания налогов с таксистов в Казахстане.