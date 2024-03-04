Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Житель ЗКО работал таксистом и попал под суд

Опубликовано:

Водитель такси
Мужчина за рулем. Иллюстративное фоо: urbazon / Getty Images

Житель ЗКО работал таксистом, не уведомив об этом местный исполнительный орган. За это мужчине выписали штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, рассматривалось дело об административном правонарушении за осуществление деятельности в качестве перевозчика такси без уведомления местного исполнительного органа.

"Для осуществления деятельности в качестве перевозчика такси необходимо направить соответствующее уведомление", - подчеркнули в суде.

Здесь отметили, что осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

А в случае несоблюдения законодательства виновные лица несут ответственность по ч.1 ст.463 КоАП РК.

В указанном случае местный житель был привлечен к административной ответственности. Сообщается, что в пределах санкции статьи ему назначили наказание.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге), а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения. 

Ранее сообщалось, что сейчас для таксистов действует специальный налоговый режим. По закону они могут зарегистрироваться в качестве ИП и платить налог в размере 1% через мобильное приложение.

Вице-министр финансов высказался о предложении по изменению способа удержания налогов с таксистов в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064419-zhitel-zko-rabotal-taksistom-i-popal-pod-sud/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.