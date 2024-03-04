Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Могли ли птицы предсказать землетрясение в Алматы, рассказал орнитолог

Опубликовано:

Перелетные птицы
Стая перелетных птиц: Pixabay

Орнитолог Сергей Скляренко рассказал корреспонденту NUR.KZ, как повели себя птицы во время землетрясения 4 марта в Алматы и могли ли они его предсказать.

По словам кандидата биологических наук, ни до толчков, ни после специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия не заметили каких-либо существенных изменений в поведении птиц.

"Они занимались, в общем-то, своими делами. Может, непосредственно во время толчков трудно было сориентироваться, а вот после землетрясения и с утра они вели себя как обычно", - рассказал Скляренко.

Биолог подчеркнул, сегодня их ассоциация не занимается исследованиями поведения птиц перед землетрясениями. При этом, сообщает Скляренко, птицы весьма чувствительны к изменениям в погоде. Здесь животные ориентируются на достаточно понятные предвестники перемен в климате.

Напомним, 4 марта около 11.22 часов алматинцы почувствовали мощное землетрясение. Его эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Также сообщалось, что при землетрясении пострадал один человек - он получил переломы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064418-mogli-li-ptitsy-predskazat-zemletryasenie-v-almaty-rasskazal-ornitolog/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.