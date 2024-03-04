Разрешено ли казахстанским полицейским иметь лишний вес, рассказали в МВД

В МВД рассказали, какие меры принимает ведомство для поддержания физической формы сотрудников и какие требования предъявляет к узкопрофильным специалистам, передает корреспондент NUR.KZ.

Начальник Департамента - официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал, приемлемо ли для сотрудников органов внутренних дел иметь лишний вес.

"В полиции не все должности требуют высокого уровня физподготовки. Такие требования, в первую очередь, предъявляются для сотрудников патрульной полиции и спецподразделений. Они обязаны не менее двух раз в неделю заниматься физической подготовкой.

Также физическая подготовленность сотрудников проверяется в конце года, по итогам четвертого квартала", - рассказал он.

Официальный представитель МВД сообщил, что ежегодно сотрудники органов проходят медицинский профосмотр, во время которого получают рекомендации по диете и поддержанию здоровья.

"Данный вопрос постоянно держится на контроле, но хочу отметить, что в МВД есть много направлений, которые требуют от сотрудников в первую очередь интеллектуальных способностей.

Например, он может быть хорошим айтишником или следователем. Мы призываем граждан приходить на работу в полицию! Приглашаем специалистов узкопрофильного направления. Требования там другие, более мягкие и щадящие, чем к патрульной полиции и спецподразделениям", - заявил он.

Напомним, в октябре 2023 года зам главы МВД Марат Кожаев ответил, не слишком ли большое количество полицейских на душу населения трудится в Казахстане при нынешних показателях криминогенной ситуации.

В мае того же года в Казахстане ввели новый стандарт расследования. Полицейских избавили от протоколирования следственных действий, введя их видеофиксацию. Таким образом, их освободили от составления многостраничных протоколов.

В начале 2023 года в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о внедрении механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity Сheck).

Также в начале марта эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что в настоящее время каждый восьмой человек в мире страдает от ожирения.