"Фонтан хлещет": многоэтажку в Алматы затопило после землетрясения (видео)

Горячей водой затопило жителей нескольких этажей в доме по адресу Сатпаева, 18В, после землетрясения. Там сорвало краны и горячая вода хлынула в квартиры, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я ходила в магазин, когда было землетрясение. Особо я его не почувствовала. Когда пришла домой, вижу мокрое, на лестнице течет. Смотрю наверх, там капает с крыши. Там прямо фонтан хлещет. У нас сверху вода идет. Больше 40 минут ехала аварийка", - сообщила жительница четырехэтажки Татьяна.

Соседи пытались перекрыть кран, но не смогли. Все это время, до приезда специалистов, горячая вода заливала квартиры. По словам Татьяны, пострадали жильцы со второго по четвертый этаж.

"Первый этаж тоже предупредили, что сейчас и к ним придет вода. Потому что все течет. Все плавает в воде. Просто дождь идет. Вода чистая, но горячая. Я только что к соседке заходила, у нее прямо пар стоит в квартире", - делится Татьяна.

Сантехники сказали, что сорвало кран, который был плохого качества, рассказывает Татьяна. Вполне возможно, что землетрясение сыграло здесь свою роль, говорит алматинка.

В акимате Алматы сообщили, что сегодня, 4 марта, по адресу улица Сатпаева, 18В, из-за изношенности внутридомовых сетей сорвало вентиль подачи теплоносителя на чердаке.

"Работниками ТОО «АлТС» до устранения поломки отключен от подачи теплоснабжения. Устранением повреждения занимается КСК. Пострадавших нет", - отметили в акимате.

Ранее о последствиях толчков рассказали алматинцы. Они показали фото и видео разбитых после землетрясения стекол и обвалившихся потолков.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Сообщалось, что в городе сохраняется угроза афтершоков. Алматинцев призвали находиться в пунктах приема населения до 16:00.