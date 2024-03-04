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Полицию Алматы перевели на усиленный вариант несения службы

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Полицейский в форме
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

Полиция южной столицы была переведена на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Свыше двух тысяч полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы.

На усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и оперативные подразделения.

Кроме того, усилены следственно-оперативные группы.

Особое внимание уделено обстановке в округе школ и медицинских учреждений.

"Оперативная и дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая. Дорожное движение по направлениям север – юг – восток - запад осуществляется с помощью светофоров в штатном режиме, несмотря на увеличение автомобильного трафика. В случае осложнения дорожной ситуации, движение переводится на ручное регулирование. На контроль также взяты автозаправочные станции", – говорится в сообщении.

Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД, а также к информационной культуре и рекомендует доверять лишь сведениям из официальных источников.

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Ощутимость в южной столице Казахстана составила 5 баллов.

После землетрясения в городе образовались пробки.

В акимате объявили о работе оперативного штаба. Жителям Алматы рассказали, как найти ближайший пункт приема. Начальник ДЧС Алматы сообщил, что в Алматы могут повториться подземные толчки, сохраняется угроза афтершоков.

Занятия в школах, вузах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064339-politsiya-almaty-perevedena-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/

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