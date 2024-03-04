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Цены на такси "взлетели" после землетрясения

Опубликовано:

Автомобиль сервиса такси
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинцы отмечают рост цен на такси после землетрясения. Жители южной столицы сообщают, что тариф вырос минимум в два раза, передает корреспондент NUR.KZ.

Приложение "2ГИС" оценивает сейчас пробки в Алматы в девять баллов. Но столкнулись жители мегаполиса после землетрясения не только с пробками, но и с высокими ценами на такси.

"Цены на такси взлетели. Сейчас мне доехать от пересечения улиц Тимирязева и Розыбакиева до аэропорта обойдется в 7,5 тысяч тенге. В микрорайон Шугыла поездка стоит почти 4500 тенге. Хотя буквально вчера я туда доехала за 1800 тенге", - рассказывает алматинка Виктория.

Скриншот
Скриншот: от читательницы NUR.KZ

Скриншот
Скриншот: от читательницы NUR.KZ

Также алматинцы отмечают, что привычные направления поездки стали стоить в два, в некоторых случаях в три раза дороже.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Сообщалось, что в городе сохраняется угроза афтершоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064337-tseny-na-taksi-vzleteli-posle-zemletryaseniya/

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