Цены на такси "взлетели" после землетрясения

Алматинцы отмечают рост цен на такси после землетрясения. Жители южной столицы сообщают, что тариф вырос минимум в два раза, передает корреспондент NUR.KZ.

Приложение "2ГИС" оценивает сейчас пробки в Алматы в девять баллов. Но столкнулись жители мегаполиса после землетрясения не только с пробками, но и с высокими ценами на такси.

"Цены на такси взлетели. Сейчас мне доехать от пересечения улиц Тимирязева и Розыбакиева до аэропорта обойдется в 7,5 тысяч тенге. В микрорайон Шугыла поездка стоит почти 4500 тенге. Хотя буквально вчера я туда доехала за 1800 тенге", - рассказывает алматинка Виктория.

Скриншот: от читательницы NUR.KZ

Скриншот: от читательницы NUR.KZ

Также алматинцы отмечают, что привычные направления поездки стали стоить в два, в некоторых случаях в три раза дороже.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.

Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.

Сообщалось, что в городе сохраняется угроза афтершоков.