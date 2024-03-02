Инцидент с раненой цаплей в Алматы прокомментировали в полиции

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы застрелили большую белую цаплю. В департаменте полиции города заявили, что проводят проверку по данному факту, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в соцсетях распространилось видео с раненой цаплей в Алматы в районе Сайрана. Автор поста вскоре сообщил, что птица погибла.

"Птичка оказалась краснокнижной цаплей. Крыло прострелено. Грудь разорвана. Птичка упала. На обычном такси срочно повезли в "Айболит". Лапы сломаны, кажется. Я не знаю, как так произошло. Бедолага упал на участок к добрым людям – они занесли (птицу – прим. ред.) в тепло и позвонили мне", – говорилось в публикации.

Орнитолог Сергей Скляренко пояснил, что на видео – большая белая цапля. Однако в "Красную книгу" этот вид не занесен.

Сегодня корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали произошедшее.

"По данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.

Добавим, в октябре 2022 года в Акмолинской области полицейские задержали охотника, которого подозревают в убийстве пары лебедей. Сообщалось, что мужчина признался, что знал о запрете на охоту на лебедей, занесенных в Красную книгу, но, увидев птиц, все равно застрелил их.

В феврале этого года в Алматинской области правоохранители задержали подозреваемого в браконьерстве с двумя тушами краснокнижных джейранов. Охота на этих животных в Казахстане строго запрещена.