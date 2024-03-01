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Эзотерика

Падеж лошадей в Акмолинской области: в Минсельхозе озвучили подробности

Опубликовано:

Табун лошадей
Лошади. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты и глава Комитета ветконтроля и надзора выехали в Акмолинской области, чтобы установить причины падежа лошадей в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства, для изучения обстановки на месте в Акмолинскую область выехали и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Кайыржан Байжанов, заместитель директора Департамента животноводства Ерлан Ильясов и ряд специалистов.

В ведомстве напомнили, что в районе Биржан-Сал из-за непогоды и обледенения пастбищ погибли лошади. Согласно данным базы ИСЖ,  на учете в селе состоит 1 116 голов лошадей.

"Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных", - говорится в сообщении министерства.

В Аккольском районе на учете состоят порядка 1,5 тыс. лошадей.

"Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей", - рассказали в Минсельхозе.

Еще в двух районах региона пало несколько десятков животных.

"Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов", - заявили в министерстве.

Здесь также рассказали о принимаемых мерах:

  1. на стойловое содержание переведено 73,5 тыс. голов лошадей личных подсобных хозяйств;
  2. на тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей (на ночное время загоняется в загоны с соответствующей подкормкой);
  3. работает оперативный штаб под руководством заместителя акима области;
  4. на местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами (дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно), проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств;
  5. проводятся мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму.

Напомним, ранее фермеры Акмолинской области попросили объявить в регионе режим ЧС из-за умирающих лошадей, которых сражает голод и морозы. Они сообщали, что проблема с нехваткой корма наблюдается еще с лета.

Добавим, что в феврале сообщалось также о массовой гибели лошадей в Карагандинской области из-за вируса. Здесь сразу несколько сел закрыли на карантин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064069-padezh-loshadey-v-akmolinskoy-oblasti-v-minselhoze-ozvuchili-podrobnosti/

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