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Беременная шымкентка не успела доехать до роддома, на помощь пришлось звать полицию

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Беременная женщина держит руки на животе
Беременная женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительнице Шымкента и ее мужу, которые экстренно ехали в роддом, пришлось обратиться за помощью к патрульным полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, к патрулирующим улицы офицерам Нуралы Таукееву и Саяту Керимбеку обратился обеспокоенный водитель. Оказалось, что у его беременной жены в пути начались роды.

"Доехать до больницы пара не успела, женщина родила прямо в автомобиле.

Инспекторы среагировали оперативно, включили сирены и провезли машину до медучреждения без пробок и максимально быстро", - говорится в сообщении полиции.

В МВД уточняют, что в течение нескольких минут мать с ребенком оказались в больнице под присмотром врачей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064013-beremennaya-shymkentka-ne-uspela-doehat-do-roddoma-na-pomosch-prishlos-zvat-politsiyu/

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