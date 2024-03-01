Беременная шымкентка не успела доехать до роддома, на помощь пришлось звать полицию

Жительнице Шымкента и ее мужу, которые экстренно ехали в роддом, пришлось обратиться за помощью к патрульным полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на официальном сайте МВД РК, к патрулирующим улицы офицерам Нуралы Таукееву и Саяту Керимбеку обратился обеспокоенный водитель. Оказалось, что у его беременной жены в пути начались роды.

"Доехать до больницы пара не успела, женщина родила прямо в автомобиле.

Инспекторы среагировали оперативно, включили сирены и провезли машину до медучреждения без пробок и максимально быстро", - говорится в сообщении полиции.

В МВД уточняют, что в течение нескольких минут мать с ребенком оказались в больнице под присмотром врачей.