Беременная шымкентка не успела доехать до роддома, на помощь пришлось звать полицию
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Жительнице Шымкента и ее мужу, которые экстренно ехали в роддом, пришлось обратиться за помощью к патрульным полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается на официальном сайте МВД РК, к патрулирующим улицы офицерам Нуралы Таукееву и Саяту Керимбеку обратился обеспокоенный водитель. Оказалось, что у его беременной жены в пути начались роды.
"Доехать до больницы пара не успела, женщина родила прямо в автомобиле.
Инспекторы среагировали оперативно, включили сирены и провезли машину до медучреждения без пробок и максимально быстро", - говорится в сообщении полиции.
В МВД уточняют, что в течение нескольких минут мать с ребенком оказались в больнице под присмотром врачей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064013-beremennaya-shymkentka-ne-uspela-doehat-do-roddoma-na-pomosch-prishlos-zvat-politsiyu/