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Семилетний мальчик провалился под лед на реке Есиль в Астане (видео)

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Кадры с места происшествия в Астане
Кадры с места происшествия: instagram.com/police__astana

7-летний мальчик провалился под лед на реке в Астане, когда игрался со своим другом. На помощь пришли рыбаки – один из них вытащил ребенка, пишет NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

7-летний мальчик провалился под лед на реке Есиль в Астане, играясь со своим другом.

"Мальчик после обеда вместе с другом вышел прогуляться по набережной, заигравшись, дети вышли на лед. В какой-то момент он треснул и один из детей провалился в воду", – говорится в сообщении ДП Астаны в Instagram.

Второй ребенок увидел находившихся неподалеку от места рыбаков и позвал их на помощь. К счастью, им удалось вытащить мальчика из воды и вызвать скорую помощь. С провалившимся под лед школьником на данный момент все в порядке. На место происшествия прибыли также полицейские.

Глава районного отдела полиции УП Сарыарка Қадыр Малгаздаров вручил грамоту 7-летнему Дархану, который позвал на помощь рыбаков, видя, что его друг тонет. Также наручные часы подарили одному из рыбаков, который вытащил мальчика из ледяной воды.

Добавим, в начале января недалеко от центра Атырау под лед на реке Урал провалилась девочка. Несколько полицейских прибыли на помощь. Один из стражей порядка обвязал себя веревкой и направился по льду к подростку, другой коллега подстраховывал его, остальные стояли наготове на берегу. Девочку удалось вытащить и передать врачам.

В Кызылорде два подростка игрались на Сырдарье и провалились под лед. Детей заметили и спасли полицейские. Такой же случай произошел позже в Кокшетау – маленького ребенка, упавшего в ледяную воду, спас прохожий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063909-semiletniy-malchik-provalilsya-pod-led-na-reke-esil-v-astane/

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