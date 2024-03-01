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Казахстанцы смогут летать из Алматы в Куала-Лумпур прямым рейсом уже в марте

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прямой рейс Алматы - Куала-Лумпур откроется в марте 2024 года - руководитель управления туризма города Галия Токсеитова рассказала подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Одним из факторов, влияющих на уровень потока иностранных туристов в Алматы, является количество действующих авиасообщений, отметили в ведомстве.

По словам Токсеитовой, на сегодня мегаполис связан 42 прямыми направлениями и безвизовым режимом с 82 странами мира. В марте планируется открытие прямого авиасообщения Алматы и Куала-Лумпур.

Одним из ключевых факторов развития въездного туризма является завершение строительства в июне текущего года нового терминала международного аэропорта города Алматы.

Общая пропускная способность аэропорта достигнет 14 млн пассажиров в год. Таким образом, по прогнозам, в 2024 году количество иностранных туристов достигнет 520 тыс. человек.

Отметим, недавно президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал о том, как изменится воздушная гавань мегаполиса с открытием нового терминала.

А в декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказывал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал. Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.

Напомним, что ранее глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится с открытием нового терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063905-kazahstantsy-smogut-letat-iz-almaty-v-kuala-lumpur-pryamym-reysom-uzhe-v-marte/

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