До 157 км/ч разогнался водитель в Алматы

В Департаменте полиции Алматы рассказали о нарушениях скоростного режима водителями транспортных средств. Так, один из водителей разогнался до 157 км/ч, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции, за два месяца текущего года выявлено 158 750 фактов нарушения скоростного режима.

"Самая максимальная скорость, зафиксированная автоматизированными системами, была 157 км/ч", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане хотят повысить штрафы за превышение скорости.

Нововведения инициаторы законопроекта объяснили тем, что за 4 месяца 2023 года в Казахстане водители превысили скорость на 80-160 км/ч 1 436 раз: на 160 км/ч - 2 раза, на 140 км/ч - 5 раз, на 120 км/ч - 28 раз, на 100 км/ч - 171 раз и на 80 км/ч - 1 230 раз.

Своим мнением на этот счет поделился автоэксперт, который уверил, что казахстанцы будут продолжать нарушать скоростной режим.