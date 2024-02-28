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Водитель напал на рабочего в Астане: стало известно, из-за чего произошел конфликт

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Водитель и дорожный рабочий в Астане
Водитель и дорожный рабочий в Астане. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Вчера в Сети появилось видео конфликта между водителем и дорожным рабочим в Астане. Нападавшего арестовали, но к ответственности привлекли и пострадавшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

По данным полиции, водитель, напавший на дорожного рабочего, привлечен к ответственности за совершение мелкого хулиганства.

"Сегодня по решению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям он был подвергнут аресту сроком на 5 суток", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дорожный рабочий находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Он также привлечен к ответственности.

"Установлено, что инцидент произошел из-за оскорбления дорожным работником супруги водителя", – добавили в полиции.

Напомним, видео появилось вчера вечером. На кадрах было заметно как мужчина в черной куртке подходит к дорожному рабочему, хватает его за руку и за шею, а после – роняет на землю.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063562-voditel-napal-na-rabochego-v-astane-stalo-izvestno-iz-za-chego-proizoshel-intsident/

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