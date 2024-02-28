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На информацию о попытке кражи ребенка в Кокшетау отреагировали в полиции

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Школьник идет по улице
Снег. Иллюстративное фото: romrodinka / Getty Images

В соцсетях появилась информация о том, что в Кокшетау произошла попытка кражи школьника. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

Информацию о предполагаемой попытке кражи ребенка опубликовал Instagram-паблик Sinegor.kz. В описании говорится, что инцидент произошел вчера, 27 февраля, вечером.

"В микрорайоне Боровской вчера было покушение на кражу ребенка нашего двора. Произошло это ориентировочно в период с 19.00-20.00 возле 54-го дома. Второклассника неизвестные пытались затащить в автомобиль. Мальчика удалось вовремя спасти. Теперь полиция ищет мужчину, который не прошел мимо и помог ребенку", – сообщается в публикации.

В комментариях к посту в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

"Департамент полиции сообщает, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.

Напомним, в январе прошлого года в полицию Каратау Жамбылской области поступило сообщение о том, что из дома пропал 2-летний ребенок. Оказалось, что один из гостей квартиры из-за плача отнес мальчика в мечеть.

В июне в Сети также появилась информация, что в Алматинской области похитили девочку и увезли из одного села в другое.

В прокуратуре региона сообщили, что незнакомец 4 июня утром забрал несовершеннолетнюю из села в Жамбылском районе и привез в село в Карасайском районе.

"Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила об этом в УП Карасайского района", – рассказали тогда в надзорном органе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063542-na-informatsiyu-o-popytke-krazhi-rebenka-v-kokshetau-otreagirovali-v-politsii/

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