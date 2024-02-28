Четырех водителей, имевших долги на 41 млн тенге, задержали в Карагандинской области. Их автомобили теперь подлежат изъятию и дальнейшей реализации, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Карагандинской области полицейские вместе с прокуратурой и частными судебными исполнителями в рамках оперативно-профилактического мероприятия ОПМ "Борышкер" разыскивают злостных неплательщиков штрафов.

Полицейские посещают должников по месту жительства, а по месту работы руководителям организаций выдают постановления о взыскании неоплаченных штрафов с их работников.

К работе по розыску штрафников также привлечена система "Қорғау", с помощью которой уже остановлено более 40 автомашин и взыскано штрафов на сумму 1,5 млн тенге.

"В Караганде сотрудниками полка патрульной полиции УП города Караганды при помощи системы "Қорғау" обнаружены и изъяты четыре автомашины, ранее объявленные судебным исполнителем в розыск из-за неисполнения требований судебных актов.

У владельцев автомашин долг на общую сумму 41 млн тенге. В настоящее время транспортные средства изъяты у их владельцев и водворены на штрафстоянку. После проведения оценки машин будут проводиться исполнительные действия по реализации арестованного имущества", - сообщил начальник управления административной полиции ДП области Багдат Какимов.

По словам Какимова, в период проведения таких рейдов по области взыскано 327 квитанций на сумму более 12 млн тенге и порядка тысячи административных штрафов на сумму 2,5 млн тенге.

"Самое главное, всем необходимо запомнить, что выгоднее всего не нарушать закон. А если гражданин все же его нарушил, то надо оплатить 50% в течение семи суток. Если не платить административный штраф, то он будет направлен по месту работы, или в палату частных судебных исполнителей для принудительного взыскания", - предупредил Какимов.

Ранее мы писали о том, что водителей, имеющих многомиллионные штрафы, задержали в Астане. Сумма штрафов некоторых злостных нарушителей доходит до 35 млн тенге.

Мы писали о том, что жителя Шымкента, у которого выявили долг в 27 миллионов тенге, временно лишили автомобиля. Нарушителя вычислили при помощи специальной системы.

В декабре прошлого года у другого жителя Шымкента забрали Lexus из-за задолженности по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге. Позже полицейские в Туркестанской области остановили водителя, за которым числился долг в 4 млн тенге.

В начале января сообщалось, что полицейские Туркестанской области за два предыдущих месяца выявили 13 автомобилей с долгами на сумму более 95 млн тенге. Все эти машины водворили на спецстоянку.