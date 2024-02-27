Штормовые предупреждения объявили в половине регионов Казахстана

На завтра, 28 февраля, в 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. Большая часть из них связана с туманами, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, туманы в среду ожидаются:

на западе и юге Акмолинской области ;

; на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ;

; ночью и утром на севере области Ұлытау ;

; ночью на западе, юге Павлодарской области ;

; ночью и утром на западе Карагандинской области ;

; на севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ;

и в городе ; ночью на севере, востоке Актюбинской области , а также в Актобе ;

, а также в ; на юге и в горных районах Жамбылской области.

Кроме того, 28 февраля утром и днем на юге Туркестанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. В горных районах области – низовая метель. На севере, в горных районах области скорость ветра будет доходить до 15-20 м/с.

Утром и днем в центре и на востоке Кызылординской области прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

Также с 21:00 27 февраля до 21:00 28 февраля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ветер до 15-20 м/с.

Что делать во время тумана?

Спасатели предупреждают, что туман – одна из наиболее серьезных опасностей для водителей.

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. При плохой видимости скорость может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении стоит включить дворники и обогрев заднего стекла.