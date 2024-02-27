"Страшно обращаться в больницу": проверить компетентность врачей потребовала жительница СКО

Жительница Петропавловска потребовала наказать врачей, которые долгое время не могли поставить верный диагноз ее 7-летней дочери – девочка перестала вставать с постели, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, родители семилетней Евы Чугуновой из Петропавловска требуют наказать врачей за некомпетентность. По словам мамы школьницы, медикам удалось поставить правильный диагноз лишь с девятой попытки.

ОРВИ, коклюш, бронхит, ларингит, трахеит и пневмония – все эти диагнозы семилетней Еве методом проб и ошибок ставили врачи детской областной многопрофильной больницы в Петропавловске, говорит мама девочки. Подтверждают это и многочисленные выписки.

Сообщается, что в конце октября школьницу стал мучить страшный кашель, до рвоты. Ее родители уверяют: две недели подряд они обращались в приемный покой детской больницы. Ребенку назначали лечение и отправляли домой, но становилось только хуже.

"Нам предлагали препараты от астмы, небулайзером, пульмикортом, беродуалом. Опять же у нее все раздражалось и все доходило до рвоты. Ребенок абсолютно не ел. Через полчаса после КТ приходит мне диагноз – двусторонняя пневмония верхнедолевая очаговая с бронхоэкстазами, тяжем и фиброзом. Как я должна была реагировать на это все? Я билась в истерике. После чего на утро приходит врач с опущенной головой и говорит – да, конечно, вам не надо здесь лежать", – говорит мама девочки Лилия Чугунова.

По словам женщины, Еву перевели в другое отделение, назначили четвертый курс антибиотиков и спустя три дня она перестала есть и вставать – произошел отек легкого. Через две недели девочку выписали, и родители приняли решение везти ее к омским специалистам, где школьница все же пошла на поправку.

После этого семья потребовала проверить на компетентность петропавловских врачей. Первая проверка Департамента медфармконтроля показала, что специалисты инфекционки нарушили несколько протоколов.

"Проводим проверку в отношении многопрофильной инфекционной больницы, то есть это объект многопрофильной детской областной больницы. Выявляем нарушение клинических протоколов на ОРВИ и коклюша. По итогам проверки мы выдаем предписание администрации детской областной больницы, чтобы впредь такого не было. И в целом это нарушение считается значительным, не грубым. Это были нарушения диагностического характера", – заявил руководитель департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по СКО Батырхан Сарымсаков.

В самой многопрофильной детской областной больнице сообщили, что после первой проверки виновных нашли и даже наказали, но саму ситуацию критической не считают.

"Шесть медицинских работников МДОБ привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие настороженности по своевременному выявлению клинической серонегативной формы коклюша, а так же за нарушение приказа по качественному оформлению медицинской документации (медицинского заключения). Медицинская история болезни проходила независимую медицинскую экспертизу, где грубых нарушений со стороны лечебно-диагностического процесса не было выявлено", – сообщили представители многопрофильной детской областной больницы СКО.

В медучреждении также указали, что помощь оказана в полном объеме – "со значительным улучшением состояния ребенка". Но мама Евы не может простить врачам, что ребенок столько времени ждал жизненно важной медицинской помощи.

"Четыре месяца моего ребенка вычеркнули из жизни. Ребенок находится на надомном обучении, но мы должны уже выходить из этого состояния. Никто даже не подумал о нас и не предложил свою помощь реабилитационную, тот же массаж, ЛФК и физиотерапию. Очень страшно и никому не пожелаю – страшно обращаться в больницу", – добавила Лилия Чугунова.

Тем временем, по данным телеканала, специалисты медфармконтроля начинают вторую проверку по качеству лечения уже в стационаре детской больницы. Для объективности, как и в первый раз, ждут независимых экспертов. Уйдет на это в среднем чуть меньше месяца.