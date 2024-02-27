Прокуратура Алматы обратилась к горожанам

Прокуратура города Алматы обратилась к гражданам с предупреждением о мошенниках в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК.

Прокуратура Алматы предупредила горожан о мошеннических преступлениях, таких как участие в гивах, розыгрышах блогеров.

В надзорном ведомстве пояснили, что злоумышленники создают фейковые страницы знаменитостей. Формат гив проводится от лица популярной личности - отмечается, что в нем могут использовать старое фото или видео, которое изменили злоумышленники.

Напомним, недавно эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Особое внимание они уделили новым видам мошенничества с использованием искусственного интеллекта.

Отмечалось, что мошенники могут с помощью ИИ сделать копию голоса близкого человека жертвы и обманом выманить деньги. Еще казахстанцев предупреждали об участившихся мошенничествах с QR-кодами.