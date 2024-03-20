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Эзотерика

"У нас эпидемия": пластические хирурги рассказали о жертвах "черной косметологии" в Алматы

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Девушка на приеме у косметолога
Процедура. Иллюстративное фото: Visoot Uthairam/Getty Images

Пластические хирурги Алматы рассказали, с какими последствиями работы лже-косметологов им приходится сталкиваться, передает корреспондент NUR.KZ.

Представьте: желая достичь идеальных форм, вы долго ищете специалиста и, наконец, доверяете свои ягодицы косметологу. Тот, в свою очередь, обещает вам всего за несколько уколов предоставить такой результат, которого вы могли бы достичь лишь с помощью диеты и регулярных тренировок на протяжении нескольких лет.

Платой же за сохраненное время станут, разумеется, определенная сумма и... собственное здоровье. Именно с таким столкнулась одна из пациенток доктора Мухтара Кобландина, кандидата медицинских наук и пластического хирурга.

Обратившейся к нему женщине ввели большой объем филлеров в ягодицы. Процедуры при этом проводились без соблюдения санитарных норм. В результате у пострадавшей возник некроз кожных покровов.

Так, безобидные, на первый взгляд, и широко распространенные уколы красоты могут эту самую красоту уничтожить, забрать здоровье и даже жизнь.

"Халатность косметолога может повлиять не только на здоровье, но и на жизнь пациента. Я знаю случаи, когда пациенты умирали. Эти случаи не единичны. А когда происходят осложнения, не все пострадавшие доходят до правоохранительных органов по разным причинам", – делится Кобландин.

Пластический хирург Вячеслав Литвинов отмечает: количество пострадавших после косметологических процедур и неудачных хирургических вмешательств в Алматы просто огромное. Специалист сравнивает масштабы обращений с эпидемией.

Эпидемия "красоты"

"Их много. В основном ко мне приходят пациенты, это если мы говорим о косметологии, с выворотом нижних век, с проблемами пост-пластики. У нас эпидемия вот этих выворотов, у меня в месяц как минимум три операции по ним", – отмечает Литвинов.

Что касается столкновения ожидания и реальности, то это, по мнению хирурга, касается всех косметологических процедур. Получить так называемые "углы Джоли" нельзя, если ты не Анджелина Джоли.

К тому же, препараты, которые вводятся под кожу, не рассасываются со временем, а мигрируют. В результате лицо становится неестественно отечным и теряет молодость и красоту. Такой итог гарантирован даже для приемов у квалифицированного специалиста.

"Черная косметология"

Литвинов подчеркивает: в Алматы наблюдается целое засилье нелицензированных косметологических кабинетов. Часть из них открывают даже бывшие медсестры и молодые врачи. Причина - быстрый и большой заработок, который сегодня не доступен в государственной медицине.

Другое дело, что такие специалисты вряд ли позволят себе навредить пациенту сомнительными процедурами.

"Для начала косметолог обязан иметь диплом врача. Косметологи, имеющие диплом врача, не пытаются заниматься хирургией и делать операции, потому что они имеют полное понимание о рисках и ответственности", – отмечает Мухтар Кобландин.

Те же, кто не имеет диплома, считают, что им достаточно пройти двухмесячные курсы и начать делать не только инъекции, но и другие инвазивные операции. А ведь каждое вмешательство, даже небольшое, сопровождается огромными рисками.

Считается, что самыми распространенными процедурами среди лже-косметологов являются установление нитей в лицо, липосакция, липофиллинг и нитевая блефаропластика. Именно после них, как правило, обращаются к Мухтару Кобландину.

"После липосакции возникают серомы (скопление жидкости в подкожных пространствах, где была выполнена липосакция), это бугристость кожи по типу "стиральной доски" из-за неравномерной и неправильной техники выполнения операции.

Также это нитевая блефаропластика. Пытаясь сделать складки, повреждают определенные слои в мышечных и апоневротических тканях", – пояснил Мухтар Кобландин.

Еще одной стороной неудачных косметологических процедур являются социальные проблемы, рассказал Вячеслав Литвинов. По его словам, в жертву лже-косметологам пострадавшие приносят не только здоровье и красоту, но и брак.

"Это норма для нашего общества, что мы хотим быть красивыми. И когда мы этого не получаем, особенно, когда мы имеем осложнения, это сильно сказывается на социально-бытовом качестве жизни", – отметил хирург.

Проблема уже привлекла внимание мажилисменов. Депутаты направили запрос, касающийся проблемы незаконной медицинской деятельности в Казахстане.

"Учитывая высокий риск бьюти-процедур, масштабы причинения вреда здоровью и жизни гражданам субъектами предпринимательства, осуществляющими незаконную медицинскую деятельность, низкую эффективность предусмотренных законодательством мер уполномоченным органом прорабатывается вопрос наделения надзорной функцией госоргана в сфере оказания медицинских услуг.

Кроме того, данный вопрос будет внесен на рассмотрение Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре", – ответил вице-премьер Роман Скляр.

Молодость – это красиво

Как отмечают хирурги, молодость – это уже красота. А идти под нож к специалисту рекомендуется уже в зрелом возрасте, после 35-40 лет. Кроме того, излишние манипуляции на косметологическом кресле впоследствии могут затруднить работу хирурга.

"После грубых манипуляций с лицом на косметологическом кресле усложняется работа пластического хирурга, потому что во внутренней части лица образуется много фиброзов, рубцов", – пояснил Мухтар Кобландин.

По его словам, начать уход за кожей можно уже с 15-16 лет. Выработка коллагена, препятствующего возникновению морщин, происходит до 35 лет. Именно в этот период косметологические процедуры от морщин, акне, для сужения пор и лифтинга лица будут давать максимальный результат. При этом важно держать свой вес в норме и следить за индексом массы тела, чтобы кожа не растянулась и не обвисла.

"Если человек решил быть красивым, надо понимать – это затратно, эмоционально непросто и это всегда возможность неудачи. Я своим пациентам говорю "Если вы красивая, задумайтесь, стоит ли вам идти на операцию". Мой основной контингент это возрастные люди", – отмечает хирург Вячеслав Литвинов.

Важно при этом не забывать, что красота – понятие субъективное, а риски велики для всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063235-u-nas-epidemiya-plasticheskie-hirurgi-rasskazali-o-zhertvah-chernoy-kosmetologii-v-almaty/

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