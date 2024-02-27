"Налоговик" потребовал у бизнесмена 5 млн тенге за "спокойствие": в ДГД прокомментировали видео

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина, представившись налоговиком, требует у одной из компаний в Алматы 5 млн тенге за "спокойствие", передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Instagram-паблик.

"Сегодня в Алматы в 9:45 утра в офис компании зашел мужчина лет 50 в костюме и, не представляясь, стал здороваться в кабинете с сотрудниками компании. После приветствия обратился лично ко мне по ФИО, после чего попросил выйти отдельно в другой кабинет.

В дверях он сказал, что ранее он был начальником налоговой службы по Турксибскому району, а теперь его повысили и он стал начальником города Алматы", - сообщает автор ролика.

"Начальник" сообщил, что уже выезжает в Астану "на представление с начальником ДВД". После мужчина начал вымогать 5 млн тенге за покровительство, написал автор ролика и добавил, что он уже обратился в полицию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДГД Алматы.

"Департамент государственных доходов по городу Алматы в связи с распространением в сети информации о предполагаемом случае вымогательства, связанного с сотрудником, сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Уточняем, что у нас нет сотрудника, который связан с упомянутым инцидентом", - сообщили в ДГД.

Также в ДГД отметили, что в случае возникновения подобных ситуаций следует обратиться непосредственно в департамент государственных доходов для проведения дальнейшего расследования.