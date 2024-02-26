Водитель Land Cruiser проехал по "встречке" и попал на камеры в Костанае (видео)

В Костанае на камеры попал Toyota Land Cruiser, который ехал по встречной полосе, несмотря на разделяющее ограждение на дороге. Его лишат водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские опубликовали видео, на котором можно заметить, как на дороге возле разделительного барьера по встречной полосе едет белый автомобиль.

Доехав до конца ограждения водитель перестроился на свою полосу. Однако это грубое нарушение ПДД попало на камеры видеонаблюдения.

При этом, как отметили стражи порядка, в этот день в городе полиция объявила специальный план, в рамках которого проверялся автотранспорт. Так правоохранители ловили подозреваемого в вооруженном разбое.

"44-летний водитель Toyota Land Cruiser, следуя по мосту по улице Тәуелсіздік, не дождавшись своей очереди, выехал на "встречку". За это его лишат прав на полгода", – сообщили представители МВД.

Кроме него за аналогичное нарушение были привлечены еще трое автолюбителей.

Добавим, согласно части 3 статьи 596 КоАП РК, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.