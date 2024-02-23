Эксперты рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане

Фактчекеры отметили, что мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана. На портале Stop Fake.kz рассказали о видах мошенничества, которые появились в конце 2023-го и начале 2024 года.

Видеозвонки

Как отметили эксперты, в конце минувшего года казахстанцы стали сообщать о том, что им поступают видеозвонки от якобы сотрудников правоохранительных органов или банка.

Чаще всего "правоохранители" одеты в форму и сидят за столами на фоне государственных символов РК. "Банкиры" одеты в соответствии с дресс-кодом и зачастую демонстрируют в кадре логотипы банков, от имени которых звонят. Мошенники сообщают, что на их счетах заметили подозрительную активность и предлагают обезопасить средства, а заодно и поймать "злоумышленников".

Отмечается, что лжеполицейские могут начать угрожать наказанием за отказ от сотрудничества со следствием.

После, как пояснили авторы портала, в ходе разговора фейковые банкиры и полицейские обманом получают данные платежных карт или завладевают деньгами собеседников.

Эксперты рекомендуют:

Не следует отвечать на видеозвонки с неизвестных номеров. Если вам звонят по делу, то наверняка предпочтут традиционный, исключительно голосовой формат разговора.

Если вы все же ответили, уточните имя, фамилию и должность звонящего и положите трубку. Найдите в Сети контакты ведомства или компании, от имени которой вам звонили. Свяжитесь с ними и уточните, действительно ли звонивший человек является их сотрудником и правда ли, что вашим счетам грозит опасность.

Что бы ни происходило и кем бы ни представлялся собеседник, помните, что никогда и никому нельзя сообщать логины и пароли от онлайн-банкингов, коды из СМС, CVC- и CVV-коды банковских карт. Также ни в коем случае нельзя позволять посторонним управлять своим телефоном или компьютером при помощи программ удаленного доступа. Если вас просят о чем-то из вышеперечисленного, немедленно прекращайте разговор без каких-либо объяснений.

Искусственный интеллект

Сообщается, что при помощи соцсетей мошенники находят друзей и близких тех, чьими деньгами хотят завладеть.

Злоумышленники изучают всю доступную информацию о них, а после звонят с неизвестных номеров. Цель таких звонков – получить образец голоса. В некоторых случаях для этого достаточно всего 30 секунд, отмечают фактчекеры.

После, используя этот образец и возможности искусственного интеллекта, мошенники создают точную копию голоса и манеры речи близкого человека потенциальной жертвы. Затем они звонят тому, кого хотят ограбить, и от имени его знакомого просят о займе или "предупреждают" об опасности.

Эксперты рекомендуют:

Если вам звонит близкий, просит срочно одолжить крупную сумму и перевести деньги куда-либо, то не спешите действовать. Для начала положите трубку и перезвоните тому, кто просит о финансовой помощи. При этом важно, чтобы вы использовали контакт из вашей телефонной книги, а не набирали номер, с которого поступил звонок. Если человек ответит и подтвердит, что действительно столкнулся с трудностями, вы можете быть уверены, что вас не обманывают мошенники. Если же близкий ответит, что не звонил вам и не просил денег, то вас наверняка пытались ограбить, используя искусственный интеллект, но вы на эту уловку не поддались.

Предложения о работе

По словам экспертов, мошенники рассылают приглашения о работе в социальных сетях или мессенджерах. Обычно речь идет о выполнении какой-то очень простой работы в онлайн-формате, не требующей специальных навыков.

Оплату за такую работу обещают весьма высокую, но просят соискателей отправить некую сумму на указанный счет в качестве "залога", "проверки" или "подтверждения намерений работать".

После того как жертва отправляет деньги, лжеработодатели исчезают.

Эксперты рекомендуют:

Следует насторожиться, если объявление о приеме на работу в крупную компанию расположено не на официальных ресурсах этой компании, а на сторонних страничках или в мессенджерах.

Стоит обратить внимание на соразмерность заработной платы с обозначенным видом деятельности и объемом работ. Если в объявлении предлагают большие деньги за очень простую работу - это обман.

Н один серьезный работодатель не станет просить только что нанятых людей перечислять какие-либо суммы на сторонние счета. Если вам ставят такое условие, не соглашайтесь и прекращайте переговоры! Вас хотят обмануть.

Фальшивые QR-коды

Авторы портала отметили, что сгенерировать QR-код, используя современные технологии, очень легко, а после можно поставить его куда угодно. Злоумышленники могут высылать коды, якобы предназначенные для оплаты онлайн-покупок, отсканировав которые жертва отправит деньги напрямую мошенникам.

Эксперты рекомендуют:

Если QR-код поступает из непроверенного источника: социальных сетей или мессенджеров, то лучше игнорируйте его.

Коды для оплаты чего-либо считывайте с помощью приложения банка, а не камеры смартфона. Если код поддельный и ведет на мошеннический ресурс, приложение его попросту не распознает и тем самым обезопасит вас.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.