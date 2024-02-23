Сутками сидят без воды карагандинцы из-за частых аварий на водопроводах

В Караганде участились аварии на водопроводах, только в этом месяце их было 10. И пока коммунальные службы ищут деньги на ремонт, местные жители сутками сидят без воды, передает телеканал "Астана".

"В нашем доме отключали воду. Жители жаловались, не было горячей воды и отопления. Трубы, конечно, все старые и гнилые. Это же нужно все ремонтировать. Нужно выделять деньги", – говорят местные жители.

Как отмечает телеканал, только в феврале многоэтажные дома и частный сектор микрорайонов Сурыптау, Михайловка и Майкудук 10 раз оставались без воды.

"30 лет ничего не делается. Мы же платим постоянно за это. Попробуйте, не заплатите – сразу все отрежут. А ответа назад то нет никакого. Вкладываться, вкладываться – мы же платим и хотим, чтобы хороший ответ был, качественная вода чтобы была, хорошая", – также отмечают карагандинцы.

В "Караганды Су" корреспондентам телеканала рассказали, что городская система водопровода изношена на 61%. Каждый год ремонтируется только 2% труб. По словам генерального директора предприятия, на большее у них денег нет.

Отмечается, что ситуацию усугубляют и сильные морозы, грунт промерзает на полтора метра и разрушает и так ржавый чугун. Как считают коммунальные службы, необходимо поднимать тарифы.

"Сделать адекватный, обоснованный тариф. Это дает нам инвестиции в денежном выражении, которые мы можем направлять по инвестпрограмме и по ремонтной программе. И второй источник – нужно выходить в наш отраслевой Комитет по делам строительства и ЖКХ, делать проекты, выходить на большие проекты и просить у республики деньги", – сказал генеральный директор ТОО "Караганды Су" Ербол Толеуов.

Между тем, по данным Карагандинского областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, на ремонт сетей в 2023 году было выделено около 10 млрд тенге, в этом году планируют направить 4 млрд тенге.

При этом, как сообщают корреспонденты телеканала, областным филиалом республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" выявлен ряд нарушений, к примеру, в ходе мониторинга госзакупок выяснилось, что водопровод проложен на частной земле.

"Мы выявили такой факт, что на частной земле были проложены водопроводные трубы за счет государственных средств. На общую сумму более 500 млн тенге. По данному факту нами направлено письмо в Департамент по вопросам противодействия коррупции Карагандинской области. После чего возбудили уголовное дело. Сейчас государство принимает меры по изъятию этих земель в госсобственность", – сказал руководитель Карагандинского областного филиала РОО "Әділдік жолы" Рустам Танишпеков.

Журналисты направили в акимат запрос с вопросом о том, как обстоит ситуация с обеспечением жителей Караганды качественной питьевой водой, но ответа так и не получили.

Напомним, на прошлой неделе аким Караганды опубликовал видео, в котором предупредил горожан о приближающихся сильных морозах, а также дал ряд поручений касательно полной готовности коммунальных служб к экстренным ситуациям.

Позже он вновь обратился к жителям города из-за проблем с электричеством, которые были вызваны высокой нагрузкой на электросети обогревателями. Он призвал карагандинцев немного потерпеть и не напрягать сети города, чтобы избежать больших проблем.

А на этой неделе в соцсетях появилась информация о том, что в городе Балхаш в одноименное озеро сливали чистую питьевую воду. Ролик прокомментировали в акимате города Балхаш.