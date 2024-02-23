Авто с пропавшими людьми нашли в Актюбинской области (видео)

Спасатели Актюбинской области и волонтеры нашли пропавших без вести четырех человек. Их авто удалось вызволить из снежного плена, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в девять утра 21 февраля четыре человека на легковом автомобиле выехали на поиски лошади в направлении сельского округа Батпакколь и не вернулись.

Пропавшие были найдены на следующий день, 22 февраля, в 11.00 в 300 км от города Кандыагаша.

Спасатели вызволили их легковой автомобиль из сугроба и доставили людей в село Кокпекты.

Сообщается, что в спасательных работах приняли участие начальник ОЧС Мугалжарского района Максат Рятов и главный специалист ОЧС Аслан Мухтар.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.