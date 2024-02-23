Выехавшие на поиски людей полицейские в области Абай сами застряли и получили обморожение (видео)

В области Абай полицейские выехали на поиски двух сельчан, заблудившихся в степи, но сами застряли в снегу и получили обморожение. Сельчан нашли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным пресс-службы департамента полиции области Абай, происшествие случилось 22 февраля. Глубокой ночью поступило сообщение о том, что в степи, приблизительно в 4 км от зимовки Шабак в Жарминском районе, двое мужчин подают сигнал о помощи.

"Звонивший сообщил, что вместе с коллегой вечером выехал из зимовки в село Суык булак, когда по пути следования дизельное топливо трактора замерзло. Мужчины решили вернуться обратно, однако заблудились.

Мобильная связь местами отсутствовала, а позже при минусовой температуре телефон стал разряжаться. Блуждая по степи, мужчины периодически дозванивались до экстренных служб, сообщая, что сильно замерзли", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на вызов о помощи сразу выехали участковые инспекторы полиции Жарминского района. Однако поиски затруднялись тем, что заблудившиеся не могли передать свои точные координаты.

Полицейские решили искать людей по следам от колес трактора, чтобы понять приблизительное направление.

"Блуждая по степи на "Ниве", полицейские сами застряли в снежной ловушке. Оставив транспорт, им пришлось пешком продолжать поиски при температуре воздуха -39 градусов.

Рискуя своими жизнями, получив обморожения, полицейские все же нашли трактористов через 2 км. Они не так далеко отошли от трактора", - говорится в сообщении ведомства.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области полицейский спас мужчину, который, решив срезать путь, заблудился и замерзал в степи в морозную ночь.

Также женщина и ребенок 18 часов блуждали по заснеженной степи в Карагандинской области.

В начале года в области Ұлытау заблудившегося сельчанина спасли стражи порядка и сотрудники МЧС. Он сбился с пути из-за начавшегося бурана и 10 часов бродил по степи. Спасенного доставили в больницу.