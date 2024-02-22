Суд оштрафовал депутата Тимура Елеусизова за мат на заседании маслихата

Суд оштрафовал депутата Тимура Елеусизова за нецензурное выражение, которое он использовал вчера на заседании маслихата Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимура Елеусизова оштрафовали на 20 МРП - 73 тыс. тенге, об этом сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Напомним, вчера во время заседания маслихата Тимур Елеусизов выразился нецензурно во время своего выступления. Доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды.

Позднее он извинился за мат и отметил, что готов ответить за нарушение общественного порядка, как установлено законом.

Сегодня Елеусизов сообщил, что его вызвали в Управление полиции.