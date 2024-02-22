Школам в семи регионах Казахстана угрожали массовой стрельбой: подробности озвучили в Минпросвещения

Факты сообщений о якобы готовящейся стрельбе в школах Казахстана прокомментировали в Министерстве просвещения страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Информация пришли из семи регионов, только в двух из них вовлечены дети - в Карагандинской области и Астане. В отношении родителей приняты административные меры наказания: штрафы, предупреждения.

Остальные (подозреваемые - прим. ред.) - извне, не из нашей страны, вопросом занимается МВД", - рассказала председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова во время брифинга на площадке СЦК.

Она также ответила на вопрос, необходимо ли ужесточать наказание за подобного рода правонарушения.

"Я считаю, что и так серьезное наказание предусмотрено. Я полагаю, это должно остановить эти фейковые процедуры", - сообщила спикер.

Сообщения о стрельбе и готовящихся терактах

Напомним, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Позже полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт.

На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

Аналогичные сообщения появились и в отношении школ Караганды.

При этом об участившихся случаях угроз теракта в школах высказывались представители МВД. Отмечалось, что подобные сообщения распространялись и в России.