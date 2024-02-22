Гражданина Турции выдворили из Казахстана за двойное гражданство. Факт выявили пограничники, когда он направлялся в Кыргызстан, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Жамбылского облсуда.

Меркенский районный суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина И.

В феврале он переходил через границу Казахстана в Кыргызстан – тогда пограничники выявили у него двойное гражданство. Оказалось, что в 2010 году мужчина получил гражданство Турции, однако вовремя не уведомил органы об этом факте.

В суде гражданин И. вину признал и объяснил, что не знал о необходимости утраты казахстанского паспорта. Просил не назначать ему штраф, так как не сможет его оплатить.

Постановлением суда его признали виновным по части 2 статьи 496 КоАП и выдворили за пределы Казахстана.

Постановление не вступило в законную силу.

Согласно части 2 статьи 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.