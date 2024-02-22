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Гражданина Турции выдворили из Казахстана за двойное гражданство

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Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гражданина Турции выдворили из Казахстана за двойное гражданство. Факт выявили пограничники, когда он направлялся в Кыргызстан, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Жамбылского облсуда.

Меркенский районный суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина И.

В феврале он переходил через границу Казахстана в Кыргызстан – тогда пограничники выявили у него двойное гражданство. Оказалось, что в 2010 году мужчина получил гражданство Турции, однако вовремя не уведомил органы об этом факте.

В суде гражданин И. вину признал и объяснил, что не знал о необходимости утраты казахстанского паспорта. Просил не назначать ему штраф, так как не сможет его оплатить.

Постановлением суда его признали виновным по части 2 статьи 496 КоАП и выдворили за пределы Казахстана.

Постановление не вступило в законную силу.

Согласно части 2 статьи 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062321-grazhdanina-turtsii-vydvorili-iz-kazahstana-za-dvoynoe-grazhdanstvo/

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