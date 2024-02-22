"Лечит коронавирус и всякие болезни": казахстанцев удивил запрет адыраспана в России

В России законодательно запретили адыраспан – растение внесли в перечень наркотических средств. Казахстанские наркологи удивились такому решению, передает сайт телеканала КТК.

В России в перечень наркотических средств, подлежащих контролю, внезапно для казахстанцев внесли гармалу – в Казахстане в нетрадиционной медицине она широко известна как адыраспан.

Новость удивила казахстанских наркологов. По словам российской стороны, в адыраспане содержатся психотропные алкалоиды.

В Казахстане растение пользуется особым спросом и имеет сакральное значение, так как считается, что адыраспан притягивает удачу, деньги, избавляет от плохой энергии и болезней. Один куст можно приобрести на рынках страны примерно от 250 тенге до тысячи тенге. При этом особым спросом гармала пользуется у казахстанцев в сезон простуд.

"Она все изгоняет. Всякие болезни, коронавирус этим тоже можно лечить. И еще плохую атмосферу дома. Все забирает адыраспан", – говорит один из торговцев.

Казахстанские наркологи удивились решению российских коллег – они впервые слышат, что адыраспан может вызвать наркотическую зависимость.

"Конечно, удивлена, потому что я за свой опыт работы не встречалась с тем, чтобы использовали адыраспан как наркотик. Есть приказы и есть ученые, которые исследуют и передают нам стандарты. Но у нас нигде не написано, что адыраспан является таким веществом. У нас таких пациентов не встречалось, которые использовали бы адыраспан как наркотическое вещество", – говорит замглавы Актюбинского областного центра психического здоровья Гульмира Уразова.

К слову, запрещать адыраспан в Казахстане пока не планируют. И ритуалы, в которых растение используется – тоже.

Источник: КТК

По данным на сайте National Library of Medicine, гармала (или адыраспан) – растение, произрастающее спонтанно в полузасушливых условиях, степных районах и на песчаных почвах.

В качестве лекарственного растения гармалу широко используют в Центральной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Иране высушенные капсулы, смешанные с другими ингредиентами, сжигают в качестве амулета против "дурного глаза".