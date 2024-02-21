Лавина сошла в ВКО и полностью перекрыла дорогу

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области сошла лавина и полностью перекрыла дорогу. О жертвах и пострадавших не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным пресс-службы МЧС РК, сход лавины произошел сегодня утром около 8:40.

"В Катон-Карагайском районе на 436 км автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи" в связи обильным выпадением осадков произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 7600 кубометров. Лавины полностью перекрыли дорогу", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что жертв и разрушений нет. Сейчас на месте дорожными службами ведется расчистка участка.

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", движение на 436 км автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи" будет восстановлено ближе к вечеру.

Ранее сообщалось о том, что снежные лавины сошли в районе обсерватории Асы в горах Алматинской области и перекрыли дорогу областного значения "Село Турген - урочище Батан". Как сообщили в МЧС, в целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года.

Несколькими днями позже произошел еще один массовый сход лавин в бассейне реки Улкен Алматы в районе БАО. Спасатели Алматы призвали горожан воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.

Спасатели отмечают, что лавина - это быстрое, внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и природной среде. Лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи, другим объектам и сооружениям, расположенным в зоне риска. В лавиноопасный период: