Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ехавший из роддома лимузин с новорожденным застрял в сугробе в Павлодарской области

Опубликовано:

Лимузин застрял в сугробе
Лимузин. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

В селе Кеменгер Павлодарской области лимузин, который вез новорожденного ребенка с матерью из роддома, застрял в сугробе, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщили в полиции, в Павлодарской области стоят сильные морозы, бураны и метели. В связи с этим стражи порядка ведут круглосуточное патрулирование.

Так, во время патрулирования участковый села Кеменгер Канат Абельдинов обнаружил застрявший в сугробе лимузин. Как объяснил водитель, он ввез новорожденного ребенка из роддома с матерью.

Сотрудник полиции помог вызволить авто из снега, прицепив буксировочный трос к патрульной машине, а затем сопроводил лимузин до дома.

"Младенец с мамой благополучно доехали до дома, где их встретили родные", – сообщил полицейский.

Напомним, на прошлой неделе в СКО в селе Бесколь из-за занесенной снегом дороги врачам "скорой" пришлось идти до пациента с инсультом пешком по сугробам, затем – везти его до машины на санках.

В январе спасатели ВКО более 7 часов по сугробам, достигающим полутора метров в высоту, добирались до села Кайнарлы, отрезанного от других населенных пунктов, чтобы доставить беременную женщину в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062115-ehavshiy-iz-roddoma-limuzin-s-novorozhdennym-zastryal-v-sugrobe-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.