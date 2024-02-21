Ехавший из роддома лимузин с новорожденным застрял в сугробе в Павлодарской области

В селе Кеменгер Павлодарской области лимузин, который вез новорожденного ребенка с матерью из роддома, застрял в сугробе, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщили в полиции, в Павлодарской области стоят сильные морозы, бураны и метели. В связи с этим стражи порядка ведут круглосуточное патрулирование.

Так, во время патрулирования участковый села Кеменгер Канат Абельдинов обнаружил застрявший в сугробе лимузин. Как объяснил водитель, он ввез новорожденного ребенка из роддома с матерью.

Сотрудник полиции помог вызволить авто из снега, прицепив буксировочный трос к патрульной машине, а затем сопроводил лимузин до дома.

"Младенец с мамой благополучно доехали до дома, где их встретили родные", – сообщил полицейский.

Напомним, на прошлой неделе в СКО в селе Бесколь из-за занесенной снегом дороги врачам "скорой" пришлось идти до пациента с инсультом пешком по сугробам, затем – везти его до машины на санках.

В январе спасатели ВКО более 7 часов по сугробам, достигающим полутора метров в высоту, добирались до села Кайнарлы, отрезанного от других населенных пунктов, чтобы доставить беременную женщину в больницу.