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Работники детсада распивали спиртное прямо на рабочем месте в Атырау

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Игровая комната в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Атырау на видео сняли, предположительно, работников местного детского сада, которые распивали спиртное за столом. На видео отреагировали в управлении образования области, передает "Мой город".

В Сети обнародовано видео, на котором женщины сидят и распивают, вероятно, спиртные напитки. На столе стеклянная бутылка и напиток. Как сообщается в подписи к видео, героини ролика - якобы работницы детского сада в Атырау.

Факт изданию подтвердили в управлении образования Атырауской области. Но как оказалось, случай давний, произошел еще осенью прошлого года.

"Это старое видео. Вчера мы давали опровержение. На видео не педагоги, а технический персонал. Они уволены сразу же", - сообщили в ведомстве изданию.

В июле прошлого года мы писали о том, что двух воспитательниц детского сада в Астане нашли пьяными на работе. По данному факту Управлением полиции района Байконыр начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.

В октябре трехлетняя девочка ошпарилась бульоном в детсаду в Уральске и попала в реанимацию. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по уголовной статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Кроме того, в отделе образования Уральска сообщили, что допустившие грубые нарушения воспитатель и нянечка будут уволены. А исполняющая обязанности заведующей получит "строгий выговор".

Также в декабре в одном из частных детсадов Актау маленькую девочку ошпарили во время купания. На теле ребенка появились волдыри. Родители написали заявление в полицию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062079-rabotniki-detsada-raspivali-spirtnoe-pryamo-na-rabochem-meste-v-atyrau/

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