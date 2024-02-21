Массовая гибель лошадей в Карагандинской области: сразу четыре села закрыли на карантин

В Карагандинской области четыре села были закрыты на карантин из-за вируса, который распространился среди лошадей и привел к их гибели, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, эпизоотический лимфангит был обнаружен еще прошлой весной у лошадей из села Умиткер. Позже этот вирус нашли у животных сел Ульга, Тортколь, и Ынталы.

Отмечается, что из-за данной болезни погибли более 180 голов скота.

"Из лабораторного заключения доказано, что это эпизоотический лимфангит. Вакцину против данного заболевания разработали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Препарат прошел лабораторную проверку. Мы будем прививать этой вакциной здоровых животных", – сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.