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Ребенок чуть не утонул в бассейне в Алматы

Опубликовано:

Плавательный бассейн
Бассейн. Иллюстративное фото: pexels.com

В воскресенье, 18 февраля, в общественном бассейне в Алматы начал тонуть маленький ребенок. Его реанимировали сотрудники СГО, оказавшиеся поблизости, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Сообщается, что 18 февраля около 17:00 на территории общественного бассейна люди начали кричать о том, что в бассейне утонул ребенок.

На месте оказались сотрудники Службы госохраны, которые находились в служебной командировке.

По их словам, пульс ребенка не определялся, он не дышал.

"Убедившись в отсутствии инородных предметов в полости рта, приступил к сердечно-легочной реанимации. Все действия по спасению утопленника проводились под командованием Абирова Серика, который осуществлял искусственное дыхание методом "рот-в-рот", а Касенов Талгат и Ілияс Серік проводили компрессию грудной клетки.

После нескольких попыток реанимации ребенок, прокашлявшись, задышал", - рассказали в Департаменте по ЧС Алматы.

Вчера сотрудников, проводивший реанимацию, наградили "Благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан".

Также благодарность выразил отец спасенного ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062070-rebenok-chut-ne-utonul-v-basseyne-v-almaty/

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