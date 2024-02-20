Более 10 тонн просроченной газировки выбросили в пригороде Актау: ее начали пить дети

Более 10 тонн просроченной импортной газировки выбросили на свалку под Актау. Выброшенные напитки начали пить дети, из-за чего взрослые забили тревогу, передает сайт телеканала КТК.

В пригороде Актау, на свалке около села Бескудук, кто-то выбросил более 10 тонн просроченной импортной газировки – Coca-Cola, Fanta и Sprite. Однако совсем скоро место "облюбовали" местные дети, которые начали пить выброшенные напитки, а кто-то, по информации телеканала, даже забирал их блоками домой.

Взрослые начали бить тревогу – по их словам, утилизированной таким странным способом газировкой можно отравиться, они потребовали от чиновников решительных действий.

По информации телеканала, территорию уже очистили, а вот виновников еще не нашли.

"С помощью 10 единиц техники, погрузчиков были проведены работы по захоронению мусора и бутылок. Машину, на которой привезли просроченные напитки, мы выявили. Но по видео плохо видно государственный номерной знак. Поэтому поиски нарушителя пока продолжаются", – говорит главный специалист аппарата акима Баскудукского сельского округа Айбек Жангельдин.

Источник: КТК

Добавим, в октябре 2022 года жители Актюбинской области в соцсетях пожаловались, что неизвестные выбросили вместе с мусором стенд с государственными символами Казахстана. Полицейские нашли и привлекли к ответственности правонарушителей.

В октябре прошлого года в Атырауской области кто-то выбросил на мусорку казахстанский флаг. Полиция по данному факту начала досудебное расследование.

В ноябре прохожие нашли недалеко от Большого Алматинского канала сотни пробирок. Многие из них были наполнены кровью. Прибывшие на место специалисты установили, что пробирки были ветеринарные. Их применяли для анализа крови животных на бруцеллез.