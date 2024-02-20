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Часть Алматы осталась без света

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Гаснущая лампочка на стене
Гаснущая лампочка на стене. Иллюстративное фото: Pexels

Часть зданий и объектов, расположенных в Алмалинском районе южной столицы, осталась без света, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на "Алатау Жарық Компаниясы".

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе "Алатау Жарық Компаниясы", в Алмалинском районе Алматы произошли сегодня отключения электричества в зданиях и объектах, расположенных по улице Толе би – улице Байтурсынова – проспекту Сейфуллина – улице Жамбыла, а также по улице Желтоксан – проспекту Абая – улице Масанчи – улице Толе би.

Причины отключения выясняются. В первом случае – на месте работает бригада. Ожидаемое время включения – 2 часа.

Скриншот
Скриншот: azhk.kz

Напомним, что вчера днем без света остались жители Алматы в Алмалинском и Алатауском районах.

Отметим, что в Алмалинской районе перед этим отключения электроэнергии произошли в начале февраля в квадрате улиц Гоголя – Амангельды – Абая – Байтурсынова.

К слову, с 1 ноября прошлого года в Алматы повысили тариф на электроэнергию:

  • для юридических лиц – на 1,2% (на 0,31 тенге – с 26,4 тенге до 26,7 тенге);
  • для физических лиц – на 7% (на 1,51 тенге – с 21,6 тенге до 23,1 тенге) за 1 кВтч.

При этом были учтены меры поддержки для социально-уязвимых слоев населения.

Также добавим, что недавно около 3,5 тысяч абонентов в Шахтинске ночью остались без света – из-за метели на подстанциях произошла авария. Позже авария произошла на ТЭЦ в Степногорске – люди остались без света и тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061933-chast-almaty-ostalas-bez-sveta/

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