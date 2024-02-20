Замерзающего мужчину нашли в степи в Павлодарской области (видео)

В Павлодарской области полицейский спас мужчину, который, решив срезать путь, заблудился и замерзал в степи в морозную ночь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заблудившийся мужчина хотел поскорее добраться домой, поэтому решил сократить расстояние, срезав дорогу через степь. Потеряв ориентир, он сильно замерз, так как на улице стоял сильный мороз.

Но беда миновала. На помощь пришел полицейский. Решающими факторами в поисках сельчанина явились грамотные действия помощника участкового инспектора полиции Павлодарской области Рамазана Сагындыкова.

"Один из участников группы WhatsApp написал, что по автодороге "Нұрлы жол", с Павлодара в направлении поселка Аксу, идет мужчина. Я незамедлительно выехал на поиски данного человека", - рассказал о начале поисков Рамазан Сагындыков.

Сообщается, что заблудившийся смог дозвониться по мобильному телефону своей сестре. Во время поисковых мероприятий она связалась с полицейским и рассказала, что ее брат свернул с дороги и замерзает в степи.

"Созвонившись с ним, я быстро сориентировался по описанной местности и нашел потерявшегося. Он был в состоянии алкогольного опьянения, практически без сил, очень сильно замерз и чуть не уснул прямо в степи. Я на машине доставил его в участковый пункт полиции поселка Аксу, а после передал карете скорой помощи", - сообщил Рамазан Сагындыков.

Отметим, что не в первый раз полицейские спасают жизни заблудившихся в степи граждан.

Так, занимаясь поиском потерявшихся овец, участковый в Павлодарской области спас людей, застрявших в снежном заносе. Они сутки просидели в автомобиле из-за сильного бурана. Полицейский помог вытащить машину и доехать до населенного пункта.

В начале года в области Ұлытау заблудившегося сельчанина спасли стражи порядка и сотрудники МЧС. Он сбился с пути из-за начавшегося бурана и 10 часов бродил по степи. Спасенного доставили в больницу, где медики признали его состояние удовлетворительным.

А в середине декабря заблудившегося табунщика спасли полицейские в Павлодарской области. Пять часов в 40-градусный мороз они искали в снежной степи сбившегося с пути мужчину. Семья спасенного написала благодарственное письмо стражам порядка.