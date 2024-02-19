Нурсултана Назарбаева лишили прав и арестовали в Алматы
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В Алматы арестовали и лишили водительских прав Нурсултана Назарбаева за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что нарушитель - полный тезка первого президента, передает NUR.KZ.
Следует отметить, что речь здесь идет о молодом человеке с такими же именем и фамилией. Материалы дела появились в судебном кабинете на сайте Верховного суда.
"4 февраля 2024 года в городе Алматы, двигаясь в северном направлении по проспекту Сейфуллина, он выехал на перекресток улицы Тобаякова в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в материалах дела.
Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения. В суде 23-летнего водителя автомобиля Toyota Camry признали виновным.
Нурсултана Назарбаева подвергли административному аресту на 15 суток, а также лишили права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Напомним, сегодня также сообщалось, что полицейский устроил ДТП в состоянии опьянения в Алматы. По делу ведется расследование, а стража порядка уволили из органов внутренних дел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061738-nursultana-nazarbaeva-arestovali-v-almaty/