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"Был дезориентирован из-за сильного бурана": пастуха двое суток искали в области Абай

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Спасенный пастух в области Абай
Спасенный пастух в области Абай. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские сообщили, что нашли пастуха, пропавшего еще 14 февраля в области Абай. Двое суток его непрерывно искали сотрудники спецслужб, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские и сотрудники служб ЧС спасли жизнь пастуха в Абайском районе.

"14 февраля в 07:00 в отдел полиции Абайского района поступила информация о том, что пропал без вести 54-летний пастух одного из крестьянских хозяйств. Мужчина отправился на выпас с отарой из 532 голов овец", - говорится в сообщении.

Для организации поисков был создан оперативный штаб, задействован личный состав районной полиции, отдела по ЧС, а также акимата Абайского района.

Более 30 сотрудников на 4 автомобилях УАЗ, автомобиле ЗИЛ-131 с повышенной проходимостью и на двух автомобилях "Нива-МАРШ", в условиях непогоды совместно осуществляли поиск человека в степи.

"Мороз усиливался, облет дроном был затруднительным, из-за низкой температуры он периодично выходил из строя, территорию поиска нужно было обходить на своих на ногах" - рассказал оперуполномоченный Бектурсын.

Отмечается, что в течение двух дней поиски шли круглосуточно. Одна из поисковых групп обнаружила пастуха в 30 километрах от своей зимовки живым и невредимым.

"Мужчина был дезориентирован из-за сильного бурана в степи, но он не пострадал. В тот же день мужчина был осмотрен медиками, его здоровью ничего не угрожает. Скот также был возвращен без потерь в крестьянское хозяйство", - добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061551-byl-dezorientirovan-iz-za-silnogo-burana-pastuha-dvoe-sutok-iskali-v-oblasti-abay/

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