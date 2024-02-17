Часть Кокшетау осталась без воды из-за аварии

Коммунальная авария оставила без холодной воды жителей Кокшетау - в городе произошел прорыв водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Произошел порыв в районе Акана серы 172 - в настоящий момент ведутся работы по устранению аварийной ситуации.

Приблизительно 20 домов попали под отключение.

"Было задействовано 5 единиц техники АСМ и 5 слесарей. Закрыты задвижки: ул.Акана серы Елемесова д-300 мм, Акана серы - Габдуллина д-200, Акана серы- Пушкина д-50 мм", - сообщили в акимате Кокшетау.

Отметим в январе крупная коммунальная авария произошла в Уральске - из-за лопнувшего водопровода две улицы залило водой. По словам горожан, это была первая столь крупная авария на их памяти.

В городском водоканале сообщили, сети в Уральске изношены на 60%.

До этого коммунальная авария случилась еще в одном городе - в Петропавловске прорвало теплотрассу, из-за чего улицы залило кипятком, а десятки домов остались без тепла. В ТОО "Петропавловские тепловые сети" сообщили, что причиной аварии стал сильный износ сетей.