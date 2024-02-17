Вертолет вновь подняли для поисков пропавшего пастуха в Карагандинской области (видео)

Поиски пастуха продолжаются в Карагандинской области - сегодня в небо вновь подняли вертолет. Мужчина пропал 14 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

17 февраля силами ДЧС, сотрудниками отдела полиции и местных жителей продолжаются поисковые работы пропавшего мужчины в западном направлении от зимовки, в сторону села Бестамак.

Сегодня для поисковых работ привлечен вертолет МИ-8 "Казавиаспас" МЧС РК.

Также на ТРЭКОЛе и снегоходе проводят поиски в северном направлении (в сторону местности Бестамак) по предполагаемым следам снегохода потерявшегося.

Напомним, что мужчина на снегоходе выехал на поиски скота 14 февраля и пропал. Вчера сообщалось, что на поиски пропавшего в Карагандинской области человека подняли вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас".