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100 тысяч долларов нашли у иностранца в аэропорту Атырау

Опубликовано:

Изъятые деньги
Изъятые деньги. Фото: azhk.kz

100 тысяч долларов пытались вывезти из Атырау - деньги нашли у иностранца, который вылетал в Грузию. Мужчина пытался обмануть таможенников, пишет "Ак Жайык".

По информации издания, 11 февраля этого года пассажир авиарейса "Атырау - Кутаиси" уведомил сотрудников таможенного поста "Ауежай-Атырау" о том, что в его ручной клади имеется 10 тысяч долларов.

Однако в ходе проведении таможенного контроля с сотрудниками департамента пограничной службы и департамента экономических расследований в чемодане гражданина Грузии были обнаружены еще 90 тысяч долларов.

В результате выявленные 100 тысяч долларов актом приема-передачи помещены на СВХ ТОО "ДХЛ Интернейшнл Казахстан".

За вывоз иностранной валюты, превышающей установленный порог, нарушителю грозит административный штраф, а также конфискация денег.

Таможенный кодекс РК устанавливает порог в 10 000 долларов США. Если его превысить, то гражданину нужно декларировать свое имущество, а в документе указать происхождение и предназначение денег.

Однако с 14 марта 2022 года это правило было ужесточено, и сейчас уезжающие за границу граждане вообще не могут вывозить из страны иностранную валюту в сумме, которая превышала бы 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061487-100-tysyach-dollarov-nashli-u-inostrantsa-v-aeroportu-atyrau/

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