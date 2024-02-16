Замакима привлекли к ответственности в Акмолинской области

В Акмолинской области заместитель акима привлечен к административной ответственности за неисполнения требований прокурора, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, прокуратурой Косшы за несвоевременный ответ на представление прокурора по нарушениям бюджетного законодательства и неуведомление прокурора о времени и месте его рассмотрения привлечен к административной ответственности заместитель акима города.

Ему выписан штраф на сумму свыше 370 тыс. тенге по двум статьям КоАП (ст.664 и 666).

"За аналогичные нарушения привлечено к ответственности еще два должностных лица в органах муниципальной исполнительной власти", - отметили в надзорном органе.

Сообщается, что, согласно требованиям Конституционного закона "О прокуратуре", акты прокурорского надзора и реагирования обязательны для рассмотрения, исполнения органами, организациями и должностными лицами, которым они адресованы.

В соответствии со ст.664 КоАП РК оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление влекут штраф в размере 8 МРП (29 536 тенге).

Согласно ст.666 КоАП РК неуведомление или несвоевременное уведомление прокурора о производстве государственным органом действий, требующих такого уведомления в соответствии с законодательными актами, влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Если неисполнение актов прокурорского надзора повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, то это преследуется по ст.381 Уголовного кодекса.