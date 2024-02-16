Поврежденный ноготь сотрудницы обошелся работодателю из Костаная в почти 400 тыс. тенге

Суд оштрафовал предпринимателя из Костаная на 380 тыс. тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе. При этом сама девушка претензий к работодателю не имела, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание со ссылкой на судебное решение специализированного суда по административным делам, пострадавшая девушка работала супервайзером в одной из компаний в Костанае. В ее обязанности входило выносить коробки с товаром и выставлять его на витрины.

При расстановке продукции на руки девушки упали коробки. Она получила ушиб пальца, на одном из них даже отслоилась ногтевая пластина. Пострадавшая сразу позвонила администратору. Та дала совет сотруднице - поскорее обратиться в скорую помощь.

Казалось, на этом вопрос был закрыт. Сообщается, что ни предприниматель, ни пострадавшая не имели друг к другу претензий.

Однако через несколько дней станция скорой помощи, в которую обратилась пострадавшая, сообщила в трудовую инспекцию о несчастном случае. Там не смогли оставить этот случай без внимания и обратились в суд.

В судебном заседании представитель компании с трудовой инспекцией не согласился. Суду он пояснил, что о несчастном случае ему стало известно только спустя три дня. А о том, что об этом надо сообщать в инспекцию, представитель компании не знал и просил не наказывать его.

Суд при вынесении решения за смягчающее обстоятельство принял раскаяние и признание вины. В итоге компания получила штраф в размере 338 100 тенге.

Сообщается, что предприниматель нарушил ст.187 Трудового кодекса РК (Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью).

Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью

Согласно ст.187 Трудового кодекса РК работодатель немедленно в течение суток сообщает о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, по форме, установленной уполномоченным государственным органом по труду:

1) в местный орган по инспекции труда;

2) в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности при несчастных случаях, происшедших на опасных производственных объектах;

3) в территориальное подразделение государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях профессионального заболевания или отравления;

4) представителям работников;

5) правоохранительному органу по месту, где произошел несчастный случай, и уполномоченным органам производственного и ведомственного контроля и надзора в случаях, подлежащих специальному расследованию.

Также работодатель обязан: