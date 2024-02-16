Копировал авто друга: машины-двойники выявили на улицах Шымкента (видео)
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Машины-двойники выявили камеры ЦОУ в Шымкенте - полицейские привлекли нарушителя к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Инспекторами на дорогах города были замечены две Toyota Camry 70 с одинаковыми номерами. Полицейские задержали оба автомобиля и разобрались в ситуации.
Как оказалось, владельцы авто - старые друзья.
"Копировавшего авто приятеля 37-летнего горожанина привлекли к административной ответственности, а его иномарку водворили на штрафную стоянку", - сообщили в полиции.
Мужчина также лишился водительских прав сроком на 1 год.
Отметим, согласно статье 590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061384-kopiroval-avto-druga-mashiny-dvoyniki-vyyavili-na-ulitsah-shymkenta-video/