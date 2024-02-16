Копировал авто друга: машины-двойники выявили на улицах Шымкента (видео)

Машины-двойники выявили камеры ЦОУ в Шымкенте - полицейские привлекли нарушителя к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инспекторами на дорогах города были замечены две Toyota Camry 70 с одинаковыми номерами. Полицейские задержали оба автомобиля и разобрались в ситуации.

Как оказалось, владельцы авто - старые друзья.

"Копировавшего авто приятеля 37-летнего горожанина привлекли к административной ответственности, а его иномарку водворили на штрафную стоянку", - сообщили в полиции.

Мужчина также лишился водительских прав сроком на 1 год.

Отметим, согласно статье 590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.