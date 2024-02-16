Шакалы и волки заходят во дворы и едят из собачьих мисок в Туркестанской области. Сельчане в ужасе (видео)

Жители Отырарского района Туркестанской области жалуются на расплодившихся шакалов и волков. Люди боятся за свой кот, но еще больше - за своих детей, передает сайт телеканала КТК.

От диких животных страдают жители сел, расположенных вдоль Сырдарьи. Шакалы свободно разгуливают в окрестностях и не боятся ни шума автотрассы, ни людей.

Как рассказал сельчанин Рысбай Абихалыков, только за последние полгода он потерял 23 головы из своего табуна.

"Приплод мы весной получить не сможем. По нашим подсчетам, если так дальше пойдет, скотины у нас вообще не будет. 23 головы за шесть месяцев потерял! Всех едят: и больших, и маленьких, от восьми месяцев до двух лет", - жалуется мужчина.

Люди рассказывают, что по вечерам дикие животные пробираются во дворы, воруют еду у собак и ходят по улицам. Поэтому с наступлением темноты сельчане даже в туалет по одному не ходят. Особенно боятся за детей. А несколько дней назад шакала убили рядом с детским садом.

"Ребенка одного на улицу выпустить нельзя. На него могут напасть. Шакалы редко поодиночке ходят, поэтому опасно. Стаей они и на взрослого легко набросятся", - поделился другой сельчанин Нурман Халыков.

Сельчане, которые в этих местах в основном живут животноводством, даже стали распродавать скот. Говорят, нет смысла растить его на съедение волкам и шакалам.

Чтобы обезопасить домашнюю птицу и собак, во дворах тщательно закрывают все щели. Сами люди решить проблему не могут. За отстрел без разрешения грозит крупный штраф. А те, кого нанимают специально для отстрела, жалуются сельчане, работают плохо.

"Года три назад ко мне обращались люди, говорят: "Ты местность знаешь, покажи". У них с собой уже была туша шакала убитого. Они его одного в трех-четырех разных местах пофотографировали, и все! Вот и вся охота для отчета. А нам, если без разрешения ружье достать, сразу штраф 180 тысяч!" - возмущен Ергали Маханов.

Чиновники же рассказали, что сейчас разрешения на отстрел выдает специальная автоматизированная система. Получают их охотники-любители. Заставить их идти специально на шакалов никто не может. Поэтому регулировать численность опасных животных сложно.

"В этом году разрешено к отстрелу 856 шакалов и 312 волков. Гражданам выдали 485 разрешений. Это меньше, чем в прошлом году. Но уже 3-4 раза люди выезжали на охоту на волка и шакала", - заявил руководитель отдела инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области Бахыт Мусалиев.

По данным инспекции, в регионе насчитывается более 800 волков и 14 тысяч шакалов. После жалоб сельчан чиновники пообещали снова организовать охотников и выехать в места, где дикие звери доставляют особенно много беспокойств.

Источник: КТК