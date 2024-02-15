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Заболеваемость коронавирусом растет: санврачи обратились к алматинцам

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Мальчик проходит тест на COVID-19
Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: Tang Ming Tung / Getty Images

В Алматы растет число заболевших коронавирусом, сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, передает корреспондент NUR.KZ.

За неделю в Алматы зарегистрировано 42 случая коронавируса против 29 случаев в предыдущие 7 дней.

"С начала 2024 года по 14 февраля зарегистрировано 217 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции среди населения города, из которых 30 случаев среди детей до 14 лет, среди подростков - 4 случая, среди взрослого населения - 183 случаев", - сообщила на брифинге РСК Асель Калыкова.

Чаще всего коронавирус обнаруживали у алматинцев от 20 до 39 лет. Санврачи напомнили жителям мегаполиса о мерах предосторожности.

"В целях предупреждения заражения короновирусной инфекцией рекомендуется использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с высокой температурой. Для профилактики заболевания рекомендуется проводить регулярные проветривания помещений, влажную уборку, а также соблюдение правил личной гигиены (чаще мыть руки, использовать антисептики и т.д.)", - добавила Асель Калыкова.

Ранее санврачи рассказали, как обстоит ситуация с коронавирусом в Астане.

В Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски и сообщили, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану. Ранее мы рассказывали, где носить маски стало обязательным.

Также стало известно, что на территории здания мажилиса парламента в Астане с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061187-zabolevaemost-koronavirusom-rastet-sanvrachi-obratilis-k-almatintsam/

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